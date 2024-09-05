حاول اقتحام قمرة القيادة... فوضى عارمة على متن إحدى الطائرات والسبب: راكب مخمور؟!

حاول راكب مخمور على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى اليونان اقتحام قمرة القيادة، الأمر الذي أجبر الطيارين على تحويل مسارهم والقيام بهبوط اضطراري.ووصف الراكب المذكور الطيار بـ "القمامة" وأنه يرغب بتولي مهمة قيادة الطائرة بدلاً منه وحاول فتح باب الخروج، ما دفع المضيفين والركاب إلى التدخل.وهبطت الطائرة اضطرارياً في في مطار ميونيخ دولي بعد حصول شجار بين الراكب المخمور وركاب الطائرة، وصعدت الشرطة الألمانية على متنها وتمكنت من تقييد الرجل وإخراجه من الطائرة.