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أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)
منوعات
2024-09-05 | 14:44
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أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)
جرفت الأمواج وحشًا بحريًا "ضخمًا" إلى شاطئ سانت هيلين في جيلونغ، أستراليا، بعد عاصفة، مما ترك الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن ماهيته.
وكانت جيم، البالغة من العمر 42 عاماً، تمشي مع كلابها على الشاطئ عندما عثرت كلابها على المخلوق الغريب.
ويظهر الفيديو الذي التقطه جيم وحش البحر الغريب على الرمال، ويمكن رؤية ثقب العين الواسع فيما يمكن أن يكون رأسه، الذي يتميز بنتوء أبيض طويل يخرج من الأمام، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
ويمكن تمييز الزعنفة على جانب واحد، ولكن كل ما تبقى من الجزء الخلفي للحيوان هو عدد قليل من العظام.
وبحسب شيريدان رابيت، من مركز علوم البحار بجامعة كوينزلاند، أن هذا النوع من الأسماك المنتفخة هو سمكة النيص.
وادعى علماء آخرون أنها سمكة تونة، أو سمكة كروية كبيرة جدًا، أو سمكة منتفخة، لكنهم رفضوا تسمية نوع ما بسبب حالة التحلل المتقدمة للحيوان.
أما الهوية الحقيقية للمخلوق فلا تزال لغزا.
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