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ضفادع بخصائص مثيرة للشهوة الجنسية وهكذا يتم استخدامها... مصادرة المئات من ضفادع "فياغرا الإنكا" في البيرو!
منوعات
2024-09-06 | 04:43
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ضفادع بخصائص مثيرة للشهوة الجنسية وهكذا يتم استخدامها... مصادرة المئات من ضفادع "فياغرا الإنكا" في البيرو!
أعلنت السلطات البيروفية أنها صادرت مئات ضفادع بحيرة تيتيكاكا، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، تم اصطيادها خلافا للقانون بسبب خصائصها المثيرة للشهوة الجنسية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية أنها ضبطت 390 ضفدعا نافقا داخل شاحنة في منطقة بونو، على ضفاف البحيرة الضخمة الواقعة على علو 3810 أمتار فوق مستوى سطح البحر، في جبال الأنديس، على الحدود بين البيرو وبوليفيا.
وكانت الشحنة متجهة إلى العاصمة البيروفية ليما، حيث يجري الاتجار بهذا النوع من الضفادع لما يشاع عن كونه محفزا للرغبة الجنسية.
ويعدّ بعض المعالجين التقليديين خلطة مكوّنة من خلاصة الضفادع يطلقون عليها اسم "فياغرا الإنكا"، تيمنا بحضارة الإنكا التي حكمت إمبراطورية واسعة في أميركا الجنوبية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
كذلك يقال إن لهذا المزيج المغلي منافع طبية عدة أيضا.
وتشكّل البيرو وجزء من بوليفيا موطنا لضفادع بحيرة تيتيكاكا (Telmatobius culeus)، وهي أحد أكبر أنواع الضفادع المائية في العالم.
وشهد عدد هذه الضفادع المدرجة منذ العام 2019 على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض انخفاضا بنسبة 80 في المئة خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، بسبب الاتجار به والتغيّر المناخي والتلوث.
ويُعَدُّ الاتجار بالحيوانات البرية في البيرو جريمة يعاقب عليها بغرامات تزيد عن 14500 دولار، أي أكثر من 50 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية.
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