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في الأرجنتين... ذهبت للتزلج مع أصدقائها لكن ما حصل معها لم يكن في الحسبان!

في الأرجنتين... ذهبت للتزلج مع أصدقائها لكن ما حصل معها لم يكن في الحسبان!







وفي التفاصيل، ذهبت المرأة للتزلج على جبال الأندليز في الأرجنيتن عندما غمرتها الثلوج.



وعُثر على جثتها يوم الأربعاء الفائت عند الساعة 11 مساءً بعد عملية بحث استمرت ساعات عدّة.



ونجا صديقا المرأة من الحادث المأساوي وتم نقلهما إلى مكان آمن بعد إنزالهما من جبل سيرو لوبيز الشهير.



ومن جهتها، قالت لجنة إنقاذ نادي باريلوتشي في جبال الألب إن الفرضية الرئيسية هي أن المتزلجين هم الذين تسببوا في الانهيار الجليدي.



المصدر توفيت امرأة بريطانية خلال انهيار جليدي في الأرجنتين أثناء تزلجها مع اثنين من أصدقائها.وفي التفاصيل، ذهبت المرأة للتزلج على جبال الأندليز في الأرجنيتن عندما غمرتها الثلوج.وعُثر على جثتها يوم الأربعاء الفائت عند الساعة 11 مساءً بعد عملية بحث استمرت ساعات عدّة.ونجا صديقا المرأة من الحادث المأساوي وتم نقلهما إلى مكان آمن بعد إنزالهما من جبل سيرو لوبيز الشهير.ومن جهتها، قالت لجنة إنقاذ نادي باريلوتشي في جبال الألب إن الفرضية الرئيسية هي أن المتزلجين هم الذين تسببوا في الانهيار الجليدي.