لحية الأمير وليام الجديدة تشعل مواقع التواصل... وهكذا بدا بأحدث إطلالاته! (صور)

أطلّ وريث العرش البريطاني الأمير وليام الخميس للمرة الأولى بلحيته الجديدة التي شغلت مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعلّقين على الشؤون الملكية، إذ ظهر بشكله الجديد خلال زيارته معرضا فنيا عن المشردين.وكان أمير ويلز الذي عادة ما يكون حليق الذقن، أثار سيلا من ردود الفعل عندما ظهر في مقطع فيديو في 11 آب مسترخيا إلى جانب زوجته كيت، بلحية تركها تنمو بضعة أيام.إلاّ أن الأمير البالغ 42 عاما ظهر من دون لحية بعد أسابيع، خلال زيارته كنيسة كراثي كيرك، بالقرب من قصر بالمورال في اسكتلندا.وعاد وريث العرش ليفاجئ جميع المعلقين الملكيين الخميس بظهوره بفخر بلحيته الجديدة.وكان الأمير هاري روى في سيرته الذاتية المثيرة للجدل "سبير" Spare أن شقيقه وليام كان يشعر بالغيرة من لحيته الحمراء المميزة، إذ لم يكن مسموحا للملك المستقبلي بترك ال