حاولت بيعه عبر الإنترنت... إصبع قدم "مقطوع" يغيّر مصير امرأة: ما حصل معها صادم!

حاولت امرأة من ملبورن في أستراليا بيع إصبع قدم بشري في السوق السوداء وذلك بعدما مضغه أحد الكلاب.وزعمت الشرطة أن المرأة التي تُدعى جوانا كاثلين كينمان كانت متطوعة في ملجأ للحيوانات عندما تقياً كلب إصبع قدم واحد وشظايا عظام أخرى.واتهمت الشرطة كينمان بوضع إصبع القدم المقطوع الذي يعود إلى صاحب الكلب السابق وبقايا العظام الأخرى في وعاء بهدف بيعها في السوق السوداء عبر الانترنت.ومثلت كينمان أمام محكمة رينغوود الابتدائية يوم الثلاثاء الفائت حيث واجهت كافة التهم الموجهة إليها.وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة في 20 شباط الفائت "وسوف تمثل أمام المحكمة في 7 تشرين الثاني 2024".