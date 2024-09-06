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مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
منوعات
2024-09-06 | 06:50
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مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
مطاردة تنتهي بمفاجأة صادمة... هرب من الشرطة بطريقة غير متوقعة وهكذا كُشف أمره!
تمكن رجال الشرطة في ولاية واشنطن الأميركية من محاصرة رجل عارٍ باستخدام كلب بوليسي في الفناء الخلفي لأحد المنازل.
وكان الرجل الذي يدعى جاكوب ماثيو باترسون نائماً في سيارته عندما حاول رجال الشرطة تفريغ إطاراتها من الهواء لمنعه من الهروب، إلا أنه استيقظ فجأة وتمكن من الفرار.
وطارد رجال الشرطة الرجل لوقت طويل قبل تعرضه لحادث سير على الطريق السريع، لكنه تمكن من الهروب وقفز فوق سياج الفناء الخلفي لأحد المنازل.
وتمكن الكلب التابع للشرطة من الوصول للرجل وقاد رجال الشرطة إلى مجموعة صناديق عجلات موجودة في الفناء الخلفي للمنزل.
وأمر رجال الشرطة الرجل بالخروج لكنه رفض أولاً بسبب خوفه من تعرضه لهجوم من الكلب.
وتمكن رجال الشرطة من إقناعه في نهاية المطاف، وخرج بشكل مفاجئ من سلة مهملات كبيرة واستدار ليتمكن رجال الشرطة من تقييد يديه.
ودخل الرجل إلى السجن حيث يواجه اتهامات بالحيازة غير القانونية لمركبة مسروقة، وتهمتين بالتعريض المتهور للخطر، ومقاومة الاعتقال، والسجن غير القانوني، ومحاولة التملص من الشرطة، وإتلاف الممتلكات، والقيادة برخصة معلقة أو ملغاة.
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