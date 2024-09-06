امرأة تركية تعترف بقتل زوجها على الهواء... وهذه تفاصيل الجريمة! (فيديو)

اعترفت التركية "سيبيل" بقتل زوجها محمد يوروك بالتعاون مع عشيقها مصطفى ساماغان في منطقة العثمانية، وذلك خلال ظهورها في بث مباشر ضمن برنامج "موغا أنلي"، وفق ما أفادت به صحيفة "حريت" وقناة "سي إن إن".

أثناء البث، تدخلت الشرطة التركية بسرعة وألقت القبض على سيبيل وعشيقها، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الجريمة.

وكان ابن الضحية، عبد الله يوروك، قد أثار الشكوك حول وفاة والده، ما دفعه للتقدم بطلب للظهور في البرنامج، حيث أكد تورط والدته وعشيقها في الجريمة.

تحت ضغط الأسئلة المباشرة في البرنامج، انهارت سيبيل واعترفت بأنها قامت بتسميم زوجها من خلال إضافة السم إلى الماء والحساء الذي قدمته له. وأشارت إلى أن زوجها توفي بعد تناوله ثلاث ملاعق فقط من الحساء، بعد أن تم إقناعها بارتكاب الجريمة من قبل عشيقها.