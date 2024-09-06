على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)

يبدو أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز قد استمتعا بأوقات رومانسية خلال رحلتهما على يخت فاخر في فرنسا يوم الخميس، حيث تم رصد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا وهو يعانق جورجينا قبل أن يتبادلا قبلة حميمية.

لكن الحدث المفاجئ كان حينما أبحر زوجان عاريان تمامًا بالقرب من يخت رونالدو وجورجينا، ما لفت انتباه الثنائي وأثار استغرابهما.

الزوجان اللذان كانا مسترخيين بالكامل خلال نزهتهما العارية، لم يكونا يهتمان سوى بالاستمتاع بالرحلة، بينما بدا رونالدو وجورجينا مشتتين بسبب الموقف غير المتوقع.

ويُذكر أن رونالدو وجورجينا كانا قد تواجدا في البندقية مؤخرًا لحضور مهرجان الأفلام، وظهرا وهما يلتقطان الصور أثناء استمتاعهما بالعطلة، ويفكران في قضاء بعض الوقت في السباحة، مستعرضين لياقتهما البدنية تحت أشعة الشمس.