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شنغهاي تفتتح أكبر مضمار تزلج داخلي في العالم... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-09-06 | 15:00
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شنغهاي تفتتح أكبر مضمار تزلج داخلي في العالم... وهذه التفاصيل
شنغهاي تفتتح أكبر مضمار تزلج داخلي في العالم... وهذه التفاصيل
افتُتح الجمعة في شنغهاي أكبر مضمار تزلج داخلي في العالم، وهو الأحدث بين المشاريع الضخمة التي تواكب تزايُد شعبية الرياضات الشتوية في الصين.
ويشهد قطاع التزلج في الصين ازدهارا منذ استضافة بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، تعززه المساعدات الحكومية الضخمة والإقبال الكبير من الطبقة المتوسطة الآخذة في الاتساع.
وتحتل الصين مركز الصدارة عالميا في مجال مضامير التزلج المغلقة، إذ إن نصف المنشآت العشرة الأكبر في العالم موجودة في الدولة الآسيوية العملاقة، وفقا لشركة "داكسيو كوناسلتينغ" الاستشارية في شنغهاي.
فمنذ الساعة التاسعة من صباح الجمعة، وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في الساحة التي تبدو كأنها جبال الألب والتي تستضيف حفلة الافتتاح، ولكن بمجرد دخول المجمع، انخفض الزئبق إلى ما دون درجة التجمد.
ووسط حرارة خارجية قاربت 30 درجة عند التاسعة صباحا، دُشِّن المنتجع عند ساحل لينغان، على مسافة نحو ساعة ونصف ساعة من وسط شنغهاي، وهو على شكل نهر جليدي وتبلغ مساحته حوالى 90 ألف متر مربع.
وسُجّل المسار الداخلي الجديد الجمعة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية على أنه الأكبر في العالم، متقدما على مضمار هاربين في الصين أيضا.
وكان مُقرَرا أساسا افتتاح المركز عام 2019، لكنّ الموعد أرجئ مرات عدة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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