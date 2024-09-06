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لحظة صادمة... شقيقان يشعلان النار داخل منزل وهذا مصير السكان! (فيديو)

منوعات
2024-09-06 | 13:39
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لحظة صادمة... شقيقان يشعلان النار داخل منزل وهذا مصير السكان! (فيديو)
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لحظة صادمة... شقيقان يشعلان النار داخل منزل وهذا مصير السكان! (فيديو)

لحظة صادمة... شقيقان يشعلان النار داخل منزل وهذا مصير السكان! (فيديو)

أشعل شقيقان النار في منزل بينما كان ثلاثة من السكان نائمين في الداخل، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، واجه كل من لوك أنطوني وشقيقه ليام ميتشال براون محكمة مقاطعة شيبارتون يوم الجمعة حيث أمر القاضي أروشان بيلاي بسجنهما بتهمة إشعال النار عن قصد.

وحُكم على ليام بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بينما حُكم على شقيقه الأكبر بالسجن لمدة 18 شهرًا.

وقال القاضي بيلاي للمحكمة إن الرجلين وصلا إلى منزل في شارع أوليمبيك في شيبارتون، شمال فيكتوريا، صباح يوم 5 تموز 2020.

ووثقت حينها إحدى الكاميرات بعض اللقطات من الهجوم داخل المنزل، حيث أشعل ليام النار بينما كان الرجل نائمًا على بعد أمتار.

وهرب الرجلان عندما اشتعلت النيران في المنزل من دون محاولة إيقاظ السكان النائمين، الذين تمكنوا من الفرار لاحقا من دون وقوع إصابات.
 

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