لحظة صادمة... شقيقان يشعلان النار داخل منزل وهذا مصير السكان! (فيديو)

"للأفضل أو للأسوأ أحبك"... إيميه صياح تحتفل بذكرى زواجها العاشرة بطريقة مميزة! (فيديو)

"للأفضل أو للأسوأ أحبك"... إيميه صياح تحتفل بذكرى زواجها العاشرة بطريقة مميزة! (فيديو)

أمواج جرفت وحشًا بحريًا ضخمًا الى أحد شواطئ أستراليا... ولغز يلف طبيعته! (صورة)