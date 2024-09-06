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أُجبرت على إبعاد ابنتها عنها... ما عثرت عليه هذه الأم في منزلها صدمها! (صورة)

أُجبرت على إبعاد ابنتها عنها... ما عثرت عليه هذه الأم في منزلها صدمها! (صورة)







وفي التفاصيل، أرسلت بيلا لافين ابنتها البالغة من العمر 12 شهرًا وقطتها إلى منزل والدتها لأن الفطر المعروف بـ"Coprinopsis picacea" يُعتبر ذات نوعية سامة.



وألقت بيلا، التي تعيش مع شريكها جوردان بيرتون، اللوم على تسرب المياه من الشقة المجاورة، الأمر الذي جعل البيئة ملائمة لنمو الفطر.



وقالت بيلا إنها لجأت لطلب مساعدة شركة خاصة لإزالة الفطر من المنزل ولكنها لم تكن سعيدة بالمدة التي استغرقتها الأخيرة لإتمام العمل.



وشرحت بيلا أن التأخير كان يساعد الفطر على النمو وكانت حزينة للغاية بسبب ابتعاد طفلتها الرضيعة عنها، الأمر الذي أثّر على صحة الثنائي الجسدية والنفسية.



وانتظر كل من بيلا وجوردان سبعة أشهر للحصول على الشقة بحالة سليمة وخالية من الفطر. أُجبر زوجان على ارتداء أقنعة للوجه في منزلهما بعد أن نما فطر ضخم يبلغ طوله 20 سم داخل الحمام، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أرسلت بيلا لافين ابنتها البالغة من العمر 12 شهرًا وقطتها إلى منزل والدتها لأن الفطر المعروف بـ"Coprinopsis picacea" يُعتبر ذات نوعية سامة.وألقت بيلا، التي تعيش مع شريكها جوردان بيرتون، اللوم على تسرب المياه من الشقة المجاورة، الأمر الذي جعل البيئة ملائمة لنمو الفطر.وقالت بيلا إنها لجأت لطلب مساعدة شركة خاصة لإزالة الفطر من المنزل ولكنها لم تكن سعيدة بالمدة التي استغرقتها الأخيرة لإتمام العمل.وشرحت بيلا أن التأخير كان يساعد الفطر على النمو وكانت حزينة للغاية بسبب ابتعاد طفلتها الرضيعة عنها، الأمر الذي أثّر على صحة الثنائي الجسدية والنفسية.وانتظر كل من بيلا وجوردان سبعة أشهر للحصول على الشقة بحالة سليمة وخالية من الفطر.