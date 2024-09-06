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أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!

أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!





وفي حديثها لمجلة "Loaded"، تذكرت ميلا الوقت الذي أنقذت فيه حياة شخص في البرتغال، لكن انتهى بها الأمر بالوقوع في مشكلة أخرى، إذ علقت بعدها في تيار عارم أبعدها لأميال عن الشاطئ واصطدمت بالصخور.



وكشفت ماغي أنها تأمل في "إحداث فرق"، الأمر الذي كان سببًا لدخولها مسابقة ملكة جمال إنكلترا، كما أنها مصممة على إنجاح مشروعها "Beauty with A purpose" الذي يسعى للتوعية حول أهمية الإنعاش القلبي الرئوي واعتباره كجزء إلزامي من الحياة.



وفي وقت سابق من هذا العام، قدّم الأمير ويليام دعمه للمشروع الخاص بالملكة خلال زيارة ملكية إلى مسقط رأسها نيوكواي، وفق ما نقل موقع "



ويُذكر أن ماغي تُوّجت باللقب في أيار الفائت، وكانت المرة الأولى التي فازت فيها شابة بلقب ملكة جمال إنكلترا بوزن مختلف عن المعايير المعترف بها، وقالت "الوزن لا يحدد جمالكِ وقدراتكِ". تحدثت ميلا ماغي، التي دخلت التاريخ بعد تتويجها كأول ملكة جمال لإنكلترا "بوزن زائد" في وقت سابق من هذا العام، عن حادثة كادت أن تودي بحياتها.وفي حديثها لمجلة "Loaded"، تذكرت ميلا الوقت الذي أنقذت فيه حياة شخص في البرتغال، لكن انتهى بها الأمر بالوقوع في مشكلة أخرى، إذ علقت بعدها في تيار عارم أبعدها لأميال عن الشاطئ واصطدمت بالصخور.وكشفت ماغي أنها تأمل في "إحداث فرق"، الأمر الذي كان سببًا لدخولها مسابقة ملكة جمال إنكلترا، كما أنها مصممة على إنجاح مشروعها "Beauty with A purpose" الذي يسعى للتوعية حول أهمية الإنعاش القلبي الرئوي واعتباره كجزء إلزامي من الحياة.وفي وقت سابق من هذا العام، قدّم الأمير ويليام دعمه للمشروع الخاص بالملكة خلال زيارة ملكية إلى مسقط رأسها نيوكواي، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.ويُذكر أن ماغي تُوّجت باللقب في أيار الفائت، وكانت المرة الأولى التي فازت فيها شابة بلقب ملكة جمال إنكلترا بوزن مختلف عن المعايير المعترف بها، وقالت "الوزن لا يحدد جمالكِ وقدراتكِ".