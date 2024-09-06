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لتفادي مشاكل "الحماة والكنة" وبناء علاقة متناغمة... إليكن بعض النصائح المفيدة!
منوعات
2024-09-06 | 15:45
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لتفادي مشاكل "الحماة والكنة" وبناء علاقة متناغمة... إليكن بعض النصائح المفيدة!
لتفادي مشاكل "الحماة والكنة" وبناء علاقة متناغمة... إليكن بعض النصائح المفيدة!
تسعى العديد من الأسر لتحقيق السعادة بين أفرادها والاستمتاع بعلاقة متناغمة بين الزوجة وحماتها، إليكِ بعض النصائح التي قدمتها الطبيبة النفسية الدكتورة ليندا بلاير لتجنب المشاكل الشائعة مع الكنة.
احذري ما يجب قوله عن شريكة ابنكِ
كوني حريصة على أن يكون الحديث لطيفًا، لأن الكلام السلبي ولو كان على سبيل النصيحة قد يُعتبر انتقادًا.
لا تنتقدي أهل شريكة ابنكِ
قد تتحدث معكِ زوجة ابنكِ عن مشاكلها ولكن بغض النظر عن حجم المشكلة يُفضل ألا تتكلمي بالسوء عن أهلها.
اهتمي بالتفاصيل
أفضل طريقة لتكوين علاقة جيدة مع زوجة ابنكِ تتم من خلال التعرف عليها أكثر، والتعبير عن المحبة تجاهها عبر القيام بإيماءات صغيرة لإظهار الاهتمام بها كفرد من الأسرة.
لا تقدمي النصيحة بحال لم يُطلب منكِ القيام بذلك
قد تُعتبر النصيحة بمثابة استخفاف أو مبالغة، فلا يمكنكِ إجبار زوجة ابنكِ على القيام بما يُعتبر صحيحًا بالنسبة لكِ، لكن يمكنكِ تقبّل قراراتها.
لا تنتقدي طريقة تربية الأحفاد
تربية الأطفال تتغير عبر الأجيال، ومن المهم ألا تأتي هذه الاختلافات بين الحماة والكنة، لذلك يُفضل ألا تقوم الجدة بانتقاد كيفية تربية الأم لأطفالها، وعليها إخبارها أنها تستطيع تربيتهم بالطريقة التي تحلو لها.
المصدر
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