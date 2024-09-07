هل تعانين من آلام الدورة الشهرية؟ تجربة مخيفة تعيشها سيدة شهريا!

شاركت امرأة من ليفربول، تدعى جينيفر بيكرينغ، 39 عامًا، تجربتها الصعبة والمخيفة مع حالة نادرة تتسبب في انهيار رئتها مع كل دورة شهرية، فيما يشتبه الأطباء بأنه نوع نادر من التهاب بطانة الرحم.

كانت جينيفر تعيش حياة نشيطة حتى أيلول 2023، عندما اعتقدت أنها تعرضت لإصابة في كتفها أثناء ممارسة الرياضة في صالة الألعاب. ولكن بعد يومين من الألم المستمر، كشفت الفحوصات عن انهيار رئتها اليمنى.

منذ ذلك الوقت، تعاني جينيفر، التي كانت تعمل كمدربة بيلاتس، من انهيار رئتها مرة كل شهر بالتزامن مع دورتها الشهرية. ورغم عدم وجود تشخيص رسمي، أشار الأطباء إلى أنها قد تكون مصابة بما يُعرف بـ "التهاب بطانة الرحم الصدري"، وهو شكل نادر من التهاب بطانة الرحم حيث تنتقل أنسجة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

في معظم الحالات، تنمو أنسجة بطانة الرحم في منطقة البطن أو الحوض، مثل الأمعاء أو المثانة. ولكن في هذا النوع النادر، تنمو الأنسجة في تجويف الصدر، مما يؤثر على الرئتين. يُعتبر التهاب بطانة الرحم الصدري حالة نادرة تؤثر على واحدة من كل 10 نساء ممن يعانين من التهاب بطانة الرحم.

التهاب بطانة الرحم يصيب حوالي 1.5 مليون امرأة في المملكة المتحدة، ويُعرف بتسببه في آلام شديدة، خاصة خلال فترة الحيض، كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل اضطرابات الأمعاء، التعب المزمن، صعوبة في الحمل، والألم أثناء التبول.