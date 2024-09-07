امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"

كشف المدعي العام في محكمة بلندن تفاصيل مروعة حول قضية امرأة أميركية متهمة بقتل طفليها في كولورادو خلال كانون الأول الفائت.

ووفقًا للادعاء، أخبرت المتهمة كيمبرلي سينغلر، ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا التي نجت من الهجوم، أن "الله جعلها تفعل ذلك".

وأشار المدعي العام جويل سميث إلى أن الفتاة توسلت لأمها لإنقاذ حياتها بعدما تعرضت للطعن، ولكن رغم مناشدتها للرحمة، أقدمت سينغلر على طعنها مرة أخرى.

وجاءت هذه التفاصيل بينما تسعى السلطات الأميركية لتسليم سينغلر من المملكة المتحدة لمحاكمتها في الولايات المتحدة، وتحديدًا في محكمة وستمنستر الجزئية حيث يجري النظر في قضية تسليم المجرمين.

من جانبه، نفى محامي الدفاع إدوارد فيتزجيرالد التهم الموجهة إلى موكلته، مشيرًا إلى أن سينغلر تنكر مهاجمة أطفالها وتشعر بالقلق من أن إفادة ابنتها قد تم الحصول عليها تحت الإكراه.

وأضاف فيتزجيرالد أن تسليم سينغلر إلى الولايات المتحدة يجب ألا يتم، نظرًا لأن ولاية كولورادو قد تحكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

القضية لا تزال قيد النظر في المحكمة البريطانية، مع استمرار الجدل حول تسليم المتهمة إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.