العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)

تم إنقاذ قطة سمينة تُدعى "كروشيك" من قبو مستشفى في روسيا، حيث كانت تعاني من وزن زائد بشكل مفرط لدرجة أنها لم تكن قادرة على المشي. عندما عثر عليها عمال ملجأ الحيوانات، كانت تزن حوالي 38 رطلاً، أي حوالي 17 كيلوغراما، ما أثار دهشة الجميع.

وعلى الرغم من الظروف غير المثالية التي عاش فيها "كروشيك"، إلا أنه لم يكن يعاني من الجوع أبدًا. وفقًا لموقع Newsflash، كانت القطة تتبع نظامًا غذائيًا غير متوازن يتكون من البسكويت والحساء، ما أدى إلى زيادة وزنه بشكل مفرط.

ويُعتقد أن موظفي المستشفى كانوا يطعمونه بانتظام، وبشكل مفرط، حتى خرج الوضع عن السيطرة. الآن، بعد إنقاذه، من المتوقع أن يبدأ "كروشيك" رحلة لاستعادة وزنه الطبيعي وصحته.