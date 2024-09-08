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في كرواتيا... دب يهاجم سائحًا داخل منتزه وطني
منوعات
2024-09-08 | 05:24
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في كرواتيا... دب يهاجم سائحًا داخل منتزه وطني
في كرواتيا... دب يهاجم سائحًا داخل منتزه وطني
هاجم دبّ رجلا وعضّه في ذراعه في متنزه بحيرات بليتفيتشي الوطني السياحي في كرواتيا، على ما أعلنت الشرطة الكرواتية السبت.
وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنّ الرجل البالغ 64 عاما نُقل إلى أحد المستشفيات في بلدة غوسبيتش المجاورة.
ووقعت الحادثة مساء الجمعة في القرية التي يقيم فيها الرجل، بحسب الشرطة.
ويزور متنزه بحيرات بليتفيتشي، الذي يُعتبر أكبر متنزه طبيعي في كرواتيا وهو مُدرج في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، أكثر من 1,5 مليون سائح سنويا.
ويُقدَّر عدد الدببة البنية في كرواتيا بنحو ألف حيوان، تعيش بشكل رئيسي في الغابات وسط البلاد حيث يقع متنزه بحيرات بليتفيتشي الوطني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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