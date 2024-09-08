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بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!

بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!





وفي التفاصيل، أُصيب أورسو بالحزن الشديد عندما قررت إحدى زوجاته إنهاء العلاقة لأنه لم يلتزم بوعده في منحهن وقتًا متساويًا.



واعتبر أورسو الانفصال بمثابة ضربة قوية، لكنه اعترف بوجود فائدة واحدة لإنهاء العلاقة، فهو الآن لديه المزيد من الوقت لبذل الجهد مع شريكاته.



وفي هذا السياق، أصبح من الأسهل بالنسبة لأورسو الآن أن يكرّس وقته لكل واحدة من زوجاته الخمس، كما أنه شبّه الأمر بمثابة وظيفة بدوام كامل.



وقال أورسو إنه يقضي وقته في منزله الفاخر مع زوجاته الخمس، لوآنا كازاكي، إميلي سوزا، فالكيريا سانتوس، داميانا وأماندا ألبوكيركي، وفق ما نقل موقع " تزوج البرازيلي آرثر أورسو من 9 شابات في الوقت نفسه، ولكن قرر عدد منهن الانفصال عنه في الأشهر الفائتة.وفي التفاصيل، أُصيب أورسو بالحزن الشديد عندما قررت إحدى زوجاته إنهاء العلاقة لأنه لم يلتزم بوعده في منحهن وقتًا متساويًا.واعتبر أورسو الانفصال بمثابة ضربة قوية، لكنه اعترف بوجود فائدة واحدة لإنهاء العلاقة، فهو الآن لديه المزيد من الوقت لبذل الجهد مع شريكاته.وفي هذا السياق، أصبح من الأسهل بالنسبة لأورسو الآن أن يكرّس وقته لكل واحدة من زوجاته الخمس، كما أنه شبّه الأمر بمثابة وظيفة بدوام كامل.وقال أورسو إنه يقضي وقته في منزله الفاخر مع زوجاته الخمس، لوآنا كازاكي، إميلي سوزا، فالكيريا سانتوس، داميانا وأماندا ألبوكيركي، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.