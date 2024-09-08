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بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!

بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!







وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على عظام بشرية وملابس لرجل، بما في ذلك زوج من الجوارب الغريبة، والتي كانت مدفونة على عمق 6 أقدام تحت الأرض في حقل في سوتون إن آشفيلد.



وسرعان ما تذكر راسل زوج الجوارب الغريبة الخاصة بجده، واتصل بالشرطة لأخذ عينة من الحمض النووي، وعندها اكتشف أن الجثة كانت لجده ألفريد حقًا.



ووجد تشريح الجثة أن ألفريد قُتل بوحشية واعتقدت الشرطة أنه قد تم تركه في مكان ما لمدة أسبوع أو أكثر قبل دفنه، كما كانت هناك أصابع وأضلع مفقودة.



ويُذكر أن الجدّ ألفريد كان يبلغ من العمر 54 عامًا عندما اختفى في عام 1967، وفق ما نقل موقع " عثر راسل لوبريدغ بعد 56 عامًا على جثة جده من خلال منشور كانت قد شاركته الشرطة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على عظام بشرية وملابس لرجل، بما في ذلك زوج من الجوارب الغريبة، والتي كانت مدفونة على عمق 6 أقدام تحت الأرض في حقل في سوتون إن آشفيلد.وسرعان ما تذكر راسل زوج الجوارب الغريبة الخاصة بجده، واتصل بالشرطة لأخذ عينة من الحمض النووي، وعندها اكتشف أن الجثة كانت لجده ألفريد حقًا.ووجد تشريح الجثة أن ألفريد قُتل بوحشية واعتقدت الشرطة أنه قد تم تركه في مكان ما لمدة أسبوع أو أكثر قبل دفنه، كما كانت هناك أصابع وأضلع مفقودة.ويُذكر أن الجدّ ألفريد كان يبلغ من العمر 54 عامًا عندما اختفى في عام 1967، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.