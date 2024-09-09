بحضور عمرو دياب... مايا رعيدي تحتفل بزفافها للمرة الثانية في اليونان: هكذا بدت! (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي بزواجها من شريف فهمي كراغولا في حفل ثانٍ أقيم في العاصمة اليونانية أثينا وذلك بعد إقامتها حفل زفافها الأول في شهر أيار الفائت في لندن.

ونشرت رعيدي صوراً لها عبر حسابها على انستغرام والتي وثقت إطلالتها التي حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

وتداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في وقت لاحق مقاطع فيديو عدّة أظهرت الفنان المصري عمرو دياب الذي أحيا حفل زفاف رعيدي.