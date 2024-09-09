أرادت الموت... ما فعله هذا الرجل بزوجته المريضة مرعب: لن تصدقوا ما حصل!

ألقي القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 87 عاماً للاشتباه بمحاولته قتل زوجته المريضة وطريحة الفراش في اليونان.وفي التفاصيل، حاول الرجل خنق زوجته البالغة من العمر 89 عاماً بواسطة وسادة في شقتهما في مدينة باليو فاليريو الواقعة غرب العاصمة اليونانية أثينا يوم أمس الأحد.واعترف الرجل للشرطة بأنه حاول قتل زوجته لأنها "طلبت منه ذلك وأرادت أن تموت"، مضيفاً أنه أخبر أحد الجيران بما فعله عندما اعتقد أنها ماتت.وعثر ضباط الشرطة لدى وصولهم إلى الشقة على المرأة التي كانت لا تزال على قيد الحياة وترقد في السرير وهي عارية، قبل نقلها جانيو لتلقي العلاج.