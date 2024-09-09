أثناء قيلولته... حادث مأساوي يودي بحياة طفل والسبب صادم!

توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعدما التف حبل ستارة حول رقبته أثناء قيلولته العام الفائت.وبحسب وثائق محكمة الطب الشرعي في كرايستشيرش في نيوزيلندا، ذهب والد الطفل للاطمئنان عليه لكنه لم يعثر عليه في سريره.وكتبت الطبيبة الشرعية هيذر ماكنزي في النتائج التي توصلت إليها، أن الأب وجد الطفل "أمام الستار بحبل ملفوف حول مقدمة رقبته".وحمل الأب الطفل واتصل بخدمة الطوارئ ثم بدأ بعملية الإنعاش القلبي الرئوي قبل وصول المسعفين بعد خمس دقائق فقط.وقال الأب إن الحبل لم يكن حول رقبة ابنه بأكملها بل فقط من الجهة الأمامية، بالإضافة إلى أن سريره كان بعيداً عن الحائط.وأضافت ماكنزي أن الأم عادةً تقوم بتذكير الأب بوضع حبل الستارة جانباً ولفها عالياً حول الدرابزين بسبب اختباء الطفل خلفها دائماً.