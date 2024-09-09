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ذهب لزيارة أصدقائه ولم تعد حياته كما كانت من قبل... والسبب صادم!

ذهب لزيارة أصدقائه ولم تعد حياته كما كانت من قبل... والسبب صادم!







وفي التفاصيل، ذهب كريس كابر، وهو عامل أسقف سابق يبلغ من العمر 33 عامًا، إلى هوم هيل، لزيارة أصدقاء له في بلدة ماونت إليوت القريبة ولكنه قام بشرب مياه الينابيع الطبيعية الأمر الذي جعله مريضًا منذ ذلك الحين.



وزار كابر عددًا لا يحصى من الأطباء الذين لم يتمكنوا من معرفة سبب مرضه الشديد ولكنهم قدّروا أنه يعاني من مرض في الرئة ويُعتقد أنه ناجم عن بكتيريا موجودة في التربة، المياه والغبار.



وقال كابر إنه يتناول 16 قرص دواء يوميًا، بما في ذلك أربعة أنواع مختلفة من المضادات الحيوية، لكنه لا يزال مريضًا بشدة ولا يتلقى أي إجابات من الخبراء حول متى قد تنتهي معاناته.



وانتشرت العدوى عبر مجرى الدم إلى ورك كابر الأيسر، العمود الفقري القطني وعقيدات الجلد، وفق ما نقل موقع "



وبالإضافة إلى معركته الصحية الأخيرة، عانى كابر أيضًا من مرض السكري من النوع الأول والتليف الكيسي، وهو اضطراب وراثي يسبب أضرارًا بالغة في الرئتين والجهاز الهضمي وأعضاء أخرى. فقد رجل ثلث رئتيه وعانى من فشل كلوي والتهاب المفاصل الإنتاني بعد شرب مياه الينابيع غير المكررة، ما أدى إلى إصابته بعدوى نادرة و"غير قابلة للشفاء على الأرجح".وفي التفاصيل، ذهب كريس كابر، وهو عامل أسقف سابق يبلغ من العمر 33 عامًا، إلى هوم هيل، لزيارة أصدقاء له في بلدة ماونت إليوت القريبة ولكنه قام بشرب مياه الينابيع الطبيعية الأمر الذي جعله مريضًا منذ ذلك الحين.وزار كابر عددًا لا يحصى من الأطباء الذين لم يتمكنوا من معرفة سبب مرضه الشديد ولكنهم قدّروا أنه يعاني من مرض في الرئة ويُعتقد أنه ناجم عن بكتيريا موجودة في التربة، المياه والغبار.وقال كابر إنه يتناول 16 قرص دواء يوميًا، بما في ذلك أربعة أنواع مختلفة من المضادات الحيوية، لكنه لا يزال مريضًا بشدة ولا يتلقى أي إجابات من الخبراء حول متى قد تنتهي معاناته.وانتشرت العدوى عبر مجرى الدم إلى ورك كابر الأيسر، العمود الفقري القطني وعقيدات الجلد، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وبالإضافة إلى معركته الصحية الأخيرة، عانى كابر أيضًا من مرض السكري من النوع الأول والتليف الكيسي، وهو اضطراب وراثي يسبب أضرارًا بالغة في الرئتين والجهاز الهضمي وأعضاء أخرى.