من الحب الى الهوس... ما فعلته ممرضة بحبيبها السابق صادم: "اتصلت بي أكثر من 1000 مرة بيوم واحد وهذا ما حصل"!

وضعت ممرضة مغرمة جهاز تعقب في سيارة طبيب أسنانها السابق، واتصلت به أكثر من 1000 مرة يوميًا واقتحمت منزله.
وفي التفاصيل، أصبحت صوفي كولويل، 30 عاماً، مهووسة بديفيد باغلييرو، 54 عاماً، بعد أن سعى إلى التمسك برفقتها بعد وفاة زوجته.
وبعد انفصالهما، أطلقت الممرضة حملة مطاردة ضد الرجل، حيث قامت بوضع جهاز تتبع في سيارته، وفق ما نقل موقع ذا صن
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ثم تبعت كولويل ديفيد إلى مواقع مختلفة بالإضافة إلى إغراقه بما يصل إلى 1000 مكالمة هاتفية يوميًا.
حتى أنها اقتحمت منزل طبيب الأسنان وانتظرته في غرفة نومه قبل أن تهرب عبر النافذة.
واعترفت كولويل، التي عملت مع ديفيد في مركز سمايل لطب الأسنان في إكستر، بأنها مذنبة في المطاردة التي تنطوي على إنذار أو محنة خطيرة.
لكنها نجت من السجن وحُكم عليها بدلاً من ذلك بالسجن لمدة 20 أسبوعًا - مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا - واعطائها أمر تقييدي لمدة خمس سنوات.
وكان ديفيد قد حث قاضي المقاطعة على أن يكون "لطيفًا" وألا يحبس كولويل.
وقيل للمحكمة إنه انخرط في العمل مع ممرضة الأسنان في وقت سابق من هذا العام، بعد وفاة زوجته في عام 2021.
لكنه ترك "في حالة من التوتر" بعد أن انفصلا عندما بدأت كولويل المهووسة بالاختباء في محيطه ومتابعته باستمرار.
وفي إحدى المرات، واجه ديفيد حبيبته السابقة بعد أن رآها بالقرب من سيارته في متجر قريب من منزله.
وسلمت جهاز التتبع لكنها "أصيبت بحزن شديد" و"تعرضت لانهيار".
كما قامت كولويل بمضايقته بإجراء 965 مكالمة في يوم واحد، وأكثر من 1000 مكالمة في اليوم التالي.
ووصلت حملة المطاردة إلى ذروتها عندما دخلت كولويل منزله الذي تبلغ قيمته 1.35 مليون جنيه إسترليني واختبأت في غرفة نومه.
وعادت إلى المنزل في الساعة الثانية صباحًا وتبع ذلك شجار عندما حاولت الممرضة أخذ هاتفه.
ويمكن سماع ديفيد وهو يصرخ "المساعدة، المساعدة، المساعدة" في تسجيل صوتي تم تشغيله في المحكمة قبل أن تغادر كولويل عبر النافذة.
واتصل بالشرطة وتم القبض عليها بعد فترة وجيزة.
وفي بيان تأثير الضحية، أوضح ديفيد أنه لا يريد الانتقام أبدًا ولكن تصرفات كولويل "أرهقتني".
وقال المدافع بيتر سين، إن الممرضة عانت عندما انتهت العلاقة وتركتها "هشة" بسبب التجربة برمتها.