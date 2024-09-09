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مشهد مرعب أبكى زوجته... رجل يوثق لحظة مرور مركبة فضائية في السماء! (فيديو)

منوعات
2024-09-09 | 10:36
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مشهد مرعب أبكى زوجته... رجل يوثق لحظة مرور مركبة فضائية في السماء! (فيديو)
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مشهد مرعب أبكى زوجته... رجل يوثق لحظة مرور مركبة فضائية في السماء! (فيديو)

مشهد مرعب أبكى زوجته... رجل يوثق لحظة مرور مركبة فضائية في السماء! (فيديو)

قام رجل في بلدة صغيرة في مونتانا بتوثيق لحظة مرور جسم طائر مجهول المصدر حيث شارك الفيديو المروع الذي جعل زوجته تبكي من الخوف، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تم تسجيل المقطع يوم الجمعة بين الساعة 10:10 و10:15 مساءً، حيث أظهر مركبة تنطلق في السماء.

وكانت المركبة تدور في السماء ومزينة بسلسلة من الأضواء، وقد حلّقت فوق بلدة مونتانا، وظن الرجل وزوجته في البداية أنها عبارة عن نيزك.

ولم يعتقد الرجل أن الجسم الطائر قد يكون تابعا لستارلينك الخاصة بإيلون ماسك. 
 

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