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"اعترفت له انني خنته ثم صدمني بأبشع حقيقة"... ما كشفه زوجها لها دمرها!
منوعات
2024-09-09 | 15:14
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"اعترفت له انني خنته ثم صدمني بأبشع حقيقة"... ما كشفه زوجها لها دمرها!
روت سيدة قصتها في حديث لموقع
ذا صن
، وقالت: "كان زوجي يقيم علاقة مع ابنة أحد الأصدقاء - وهي فتاة شاهدتها وهي تكبر وحتى اعتنيت بها."
وفي التفاصيل، شرحت السيدة: "تبلغ الشابة الآن 28 عامًا، وهي صبية جميلة، وهو يتصرف حولها مثل القطة التي حصلت على لعبة، أنا مدمرة... أبلغ من العمر 49 عامًا وزوجي يبلغ من العمر 52 عامًا. لقد كنا معًا لمدة 25 عامًا ولكني دائمًا وجدت صعوبة في الوثوق به وكثيرًا ما وجدته يكذب."
"في العام الفائت فقد الاهتمام بي، ولم يرغب في لمسي على الإطلاق، وكنت أعرف أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام، وعلى الرغم من أنني حاولت التحدث معه، إلا أنه ببساطة لم يكن مهتمًا... وفي الوقت نفسه بدأ أحد الزملاء بملاحقتي... ظللت أتجاهله حتى تقاربنا ذات ليلة وانتهى بنا الأمر بإقامة علاقة"، بحسب ما قالت.
وأضافت: "لم أخن من قبل أبدًا وأعلم أن الأمر لم يكن صحيحًا، ولكن كان من الجيد جدًا أن يكون شخص ما مهتمًا بي... ومع ذلك، لم أستطع التعايش مع ما فعلته، لذلك في اليوم التالي اعترفت لزوجي... وبدلاً من الغضب، اعترف بعلاقته الغرامية، واقترح بهدوء أن نرسم خطًا تحت خيانتينا، موضحًا ببساطة أننا متساويان وأن كلانا تصرف بشكل سيء".
وختمت: "يبدو أنه يعتقد أنني سأتجاوز الأمر فحسب، لكن لا يمكنني تجاوز حقيقة أنني مارست الجنس الانتقامي، مع العلم في أعماقي أنه كان يخونني وكان كذلك قد بدأ منذ زمن طويل... أريد الطلاق لكنه لا يريد حتى التحدث عن ذلك. ليس لدي مكان ألجأ إليه، أعلم أنني لم أعد أحبه".
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