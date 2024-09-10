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أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!

أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!





وطمأنت نور الخفاجي متابعيها حول صحتها وأكّدت لهم أنها بخير وحالتها جيدة.



ويُذكر أن نور الخفاجي ليست الشخص الأول الذي يتعرّض لهذا النوع من الحوادث المخيفة، والذي يُعتبر أمرًا شائعًا خلال المناسبات. تعرّضت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نور الخفاجي لانفجار مخيف أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك بسبب اشتعال بالونات الهيليوم أثناء تصوير قالب الحلوى.وطمأنت نور الخفاجي متابعيها حول صحتها وأكّدت لهم أنها بخير وحالتها جيدة.ويُذكر أن نور الخفاجي ليست الشخص الأول الذي يتعرّض لهذا النوع من الحوادث المخيفة، والذي يُعتبر أمرًا شائعًا خلال المناسبات.