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"رسالة من شخص غريب على فيسبوك أنهت زواجي"... ما حصل مع هذا الرجل لا يُصدق وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-09-10 | 12:47
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&quot;رسالة من شخص غريب على فيسبوك أنهت زواجي&quot;... ما حصل مع هذا الرجل لا يُصدق وهذه التفاصيل!
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"رسالة من شخص غريب على فيسبوك أنهت زواجي"... ما حصل مع هذا الرجل لا يُصدق وهذه التفاصيل!

روى أحد الرجال قصته الغريبة، في حديث لموقع ذا صن، وقال: "الصور العارية لزوجتي التي أرسلها شخص غريب إلى حسابي على الفيسبوك، أصابتني بالغثيان."

وأوضح الرجل تفاصيل ما حصل، قائلا: "من أرسل الصور لي استخدم ملفًا شخصيًا مزيفًا، لذا ليس لدي أي فكرة عن مصدرها... لقد كان وضع زواجنا متقلبا. وكنا معًا لمدة 10 سنوات وتزوجنا لمدة ثماني سنوات... أنا رجل في الأربعين من عمري وزوجتي تبلغ من العمر 38 عامًا وهي رائعة الجمال، الجميع يقول ذلك."

وتابع: "لا أعرف لماذا، لكنني خنتها في عطلة نهاية الأسبوع بعد ستة أشهر من زواجنا... لقد شعرت بالجنون عندما أخبرتها صديقة زميلتي بما فعلته. ومع ذلك تمكنت من إقناعها بالبقاء بإخبارها أنني سأفعل أي شيء من أجل تعويضها... وهذا ما فعلته. حصلت على وظيفة أفضل بكثير في المبيعات مما مكن زوجتي من التخلي عن مهنة التمريض التي كانت تكرهها بسبب المناوبات غير الاجتماعية."

وأضاف: "وظيفتي الجديدة تتطلب مني السفر ثلاث مرات على الأقل في الشهر وأنا أتنقل كثيرًا بالخارج ولكننا مستقران ماليًا... اعتقدت أن زواجنا كان جيدا. زوجتي تفعل ما تريد، تلتقي بالأصدقاء وتذهب لتناول طعام الغداء، وآخر شيء كنت أتوقعه هو أنها ستخونني."

وكشف الرجل أن الصور التي وصلته ظهرت فيها زوجته وهي عارية، وأوضح أن "أعرف جسد زوجتي وأعرف الوشم الموجود على جانبها... بدأت بعد ذلك في الحصول على لقطات شاشة لرسائل نصية تشير إلى أنها كانت تقيم علاقة بانتظام مع رجل عندما كنت بعيدًا... حتى أنها أعطته التواريخ التي كان من المقرر أن أسافر فيها إلى الخارج، لذلك ليس هناك أي تزوير للمحتوى... لا أعرف ماذا أفعل."
 

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