بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)

فاجأت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الجمهور بإطلاق عطرها الخاص الذي حمل اسم "طلاق".

ونشرت الشيخة مهرة مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام أعلنت فيها إطلاق عطرها الجديد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور الشيخة مهرة ودعموا خطوتها الجديدة.

ويأتي إعلان الشيخة مهرة عن إطلاق عطرها الجديد بعد انفصالها عن زوجها الشيخ مانع آل مكتوم منذ أسابيع.