الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد إعلانها عن نهاية علاجها الكيميائي... هكذا أعادت الأميرة كيت تحديد قواعد التواصل الملكية!

منوعات
2024-09-11 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد إعلانها عن نهاية علاجها الكيميائي... هكذا أعادت الأميرة كيت تحديد قواعد التواصل الملكية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بعد إعلانها عن نهاية علاجها الكيميائي... هكذا أعادت الأميرة كيت تحديد قواعد التواصل الملكية!

بعد إعلانها عن نهاية علاجها الكيميائي... هكذا أعادت الأميرة كيت تحديد قواعد التواصل الملكية!

حررت الأميرة البريطانية كيت نفسها من القواعد التقليدية الملكية في مجال التواصل وحاولت تكريس صورتها العصرية بعد الإعلان عن نهاية علاجها الكيميائي في مقطع فيديو برفقة أفراد عائلتها.

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز لوكالة فرانس برس "إنه ببساطة أمر غير مسبوق"، مشيدا بالفيديو "الاستثنائي الذي يستهدف جمهورا شابا ومتصلا" بالشبكات الاجتماعية.

وأعلنت كيت ميدلتون، 42 عاما، مساء الاثنين انتهاء علاجها من السرطان، بعد أشهر من كشفها عنه في آذار الفائت. وكما الحال مع إعلان مرضها، اختارت أميرة ويلز تصوير مقطع فيديو لتزف الخبر السعيد لمحبيها.

ومع ذلك، فإن أوجه التشابه بين الإعلانين تنتهي عند هذا الحد.

في آذار، أسرّت كيت أمام الكاميرا، وحيدة على مقعد، بملامح جدية، للبريطانيين والعالم بأنها مصابة بمرض سرطاني لم تحدد مرحلته ونوعه قط.

في الفيديو المنشور الاثنين، خاطبت أميرة ويلز العالم من خلال تعليق صوتي هادئ، بدت فيه مبتسمة وهي تتجول في ريف نورفوك الإنكليزي مع أطفالها الثلاثة وزوجها ولي العهد الأمير وليام.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت خلال ساعات من طرحه، إذ حقق أكثر من سبعة ملايين مشاهدة عبر منصة إكس حتى صباح الأربعاء، أما على إنستغرام فقد تجاوز عدد الإعجابات المليونين.

وفي هذا الفيديو الملتقط بتقنيات سينمائية، بتوقيع المخرج المحترف في مجال الإعلانات ويل مار، قدّمت كيت رؤية غير مسبوقة لحياتها العائلية ويومياتها.

ويتخطى المقطع المصوّر كونه مجرد دعوة لنزهة مع عائلة ولي العهد البريطاني، إذ يركز على لحظات عاطفية مشتركة بين الزوجين، بما يشمل لقطة يتبادلان فيها قبلة ويتعانقان.

وكتب المصوّر آرثر إدواردز في صحيفة "ذي صن": "خلال 40 عاما من تغطية أخبار العائلة الملكية، لم أر مطلقا أمرا مماثلا لفيديو كاثرين (الاسم الأول الرسمي لكايت)".

بالنسبة لريتشارد فيتزويليامز، يشكّل الفيديو أيضا وسيلة لوضع حد للتخمينات حول الحالة الصحية للأميرة. ففي آذار، اضطُرّت كيت إلى الاعتذار بعد نشرها صورة معدّلة، وقد سرت تكهنات كثيرة حول حالتها الصحية.

وأثناء زيارة إلى ويلز الثلاثاء، أشار الأمير وليام إلى أنّ "الطريق لا يزال طويلا أمام" زوجته قبل التمكن من العودة إلى صدارة المشهد.

ومن خلال التواصل بهذه الطريقة، يعتزم الزوجان الأميران "ضبط علاقاتهما بالكامل مع وسائل الإعلام"، وفق ما أوضح لوكالة فرانس برس روب جوبسون، مؤلف كتاب سيرة ذاتية للأميرة كيت.

في الأساس، تبدو رسالة أميرة ويلز مبتكرة أيضا، كقولها مثلا إن المرض جعلها تواجه "نقاط ضعفها".

وتقول كيت في الفيديو "قبل كل شيء، هذه المرة ذكّرتني أنا ووليام بالتفكير والامتنان للأشياء البسيطة ولكن المهمة في الحياة والتي غالبا ما يعتبرها الكثيرون منا أمرا مفروغا منه، بكل بساطة".

بالنسبة للأستاذة في كلية لندن للاقتصاد شاني أورغاد، فإن طريقة التواصل التي تعتمدها أميرة ويلز لا تزال "غامضة"، إذ إنها تتحدث عن نقاط ضعفها باقتضاب من دون الغوص في التفاصيل.

إلى ذلك، تقول أورغاد لوكالة فرانس برس إن "الأجواء الخيالية في هذا الريف الإنكليزي الشاعري لا علاقة لها بالطريقة التي يتحدث بها مرضى السرطان عن مرضهم".

لا شك في أن الفيديو الذي نشرته أميرة ويلز يتباين مع الأسلوب التواصلي المعتمد عادة في أوساط الأسرة الملكية. ويؤكد ريتشارد فيتزويليامز أنه "ربما لم يكن من الممكن للأمير تشارلز أن يفعل ذلك لأنه لم ينشأ بهذه الطريقة".

لكن هل هذا النمط سيستمر؟ "من الصعب الجزم بذلك"، يجيب المعلق الملكي، مضيفا "قد يقال إن هذا الأسلوب التواصلي اعتُمد خصيصا للتطرق إلى إصابة الأميرة بالسرطان وإنهم سيعودون إلى أساليب أكثر تقليدية. الجواب اليقين رهن بالتطورات المستقبلية".

آخر الأخبار

منوعات

إعلانها

نهاية

علاجها

الكيميائي...

أعادت

الأميرة

تحديد

قواعد

التواصل

الملكية!

LBCI التالي
جبل فوجي الياباني يشهد تراجعًا في الإقبال... والسبب: "إجراءات مكافحة السياحة المفرطة"
نزهة عائلية تنتهي بكارثة... امرأة تتعرض لحادث مأساوي في الغابة: ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-09-09

"الحياة يمكن أن تتغير بلحظة"... الأميرة كايت تكشف آخر مستجدات وضعها الصحي وهذا ما قالته عن علاجها الكيميائي (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-09-06

لحية الأمير وليام الجديدة تشعل مواقع التواصل... وهكذا بدا بأحدث إطلالاته! (صور)

LBCI
منوعات
2024-07-22

الأميرة رجوة حديث مواقع التواصل في الأشهر الأخيرة من حملها... ماذا عن موعد ولادتها؟

LBCI
منوعات
2024-07-14

في ثاني ظهور رسمي لها منذ بدء علاجها... الأميرة كايت تتألق وسط الجماهير في بطولة ويمبلدون! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:16

"حبيبي"... لحظات رومانسية تجمع نور ستارز بخطيبها في ديزني لاند (فيديو وصور)

LBCI
منوعات
09:31

بعد السياسة... بريجيت ماكرون إلى عالم التمثيل؟!

LBCI
منوعات
09:02

جبل فوجي الياباني يشهد تراجعًا في الإقبال... والسبب: "إجراءات مكافحة السياحة المفرطة"

LBCI
منوعات
05:10

نزهة عائلية تنتهي بكارثة... امرأة تتعرض لحادث مأساوي في الغابة: ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:49

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)

LBCI
آخر الأخبار
05:55

المقاومة ‏الإسلامية: استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع الراهب وموقع رويسة القرن وثكنة زبدين

LBCI
فنّ
2024-09-10

قلادة بالحرف الأول من اسمها تزين عنقه... براد بيت يلفت الأنظار في آخر ظهور له مع حبيبته الشابة (صورة)

LBCI
رياضة
09:00

بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات... سون ينفي باكياً الادعاءات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:59

بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء

LBCI
اقتصاد
06:46

لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة

LBCI
أخبار لبنان
04:57

موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
03:57

السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة

LBCI
أخبار لبنان
03:18

السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة

LBCI
أخبار دولية
00:07

ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت

LBCI
أخبار دولية
23:49

هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب وهو أضحوكة لقادة العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:30

بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)

LBCI
منوعات
11:09

بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!

LBCI
حال الطقس
01:27

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل

LBCI
آخر الأخبار
16:36

هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار

LBCI
صحف اليوم
00:49

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:51

توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
05:05

قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة

LBCI
موضة وجمال
15:00

بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More