جبل فوجي الياباني يشهد تراجعًا في الإقبال... والسبب: "إجراءات مكافحة السياحة المفرطة"

شهد جبل فوجي انخفاضا كبيرا في معدلات الارتياد هذا الموسم، نتيجة لقرار السلطات اليابانية فرض رسم زيارة وتحديد عدد الأشخاص المسموح بدخولهم الموقع يوميا لمكافحة السياحة المفرطة، وفق أرقام أولية نشرتها السلطات اليابانية.وسجلت وزارة البيئة هذا الصيف نحو 178 ألف زائر إلى الموقع، مقارنة بنحو 205 آلاف في العام السابق وقبل الجائحة، بانخفاض قدره 14% بين بداية تموز الذي يمثل البداية الرسمية للموسم، ومطلع أيلول.وقررت السلطات اليابانية هذا العام فرض رسم دخول بقيمة حوالي 14,2 دولار للشخص الواحد، وتحديد حد أقصى يبلغ أربعة آلاف يوميا لعدد الزائرين الذين يسلكون المسار الرئيسي المؤدي إلى القمة.وأوضح مسؤول في وزارة البيئة لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الأرقام التي تغطي فترة تنتهي في 4 أيلول، ستُحدّث لاحقا، نظرا إلى أن الوصول إلى جبل فوجي أُغلق رسميا الثلاثاء في العاشر من أيلول.وجاءت هذه القرارات في وقت تسجل اليابان تدفقا قياسيا للسياح الأجانب، مع ما يقرب من 18 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024.