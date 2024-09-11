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بعد السياسة... بريجيت ماكرون إلى عالم التمثيل؟!
منوعات
2024-09-11 | 09:31
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بعد السياسة... بريجيت ماكرون إلى عالم التمثيل؟!
بعد السياسة... بريجيت ماكرون إلى عالم التمثيل؟!
كشفت مجلة "إيل" يوم أمس الثلاثاء أن السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون ستظهر بشخصيتها الخاصة في حلقة من المسلسل الشهير "إميلي إن باريس" التي ستعرض اعتباراً من يوم الخميس المقبل على شبكة نتفليكس، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتشارك بريجيت ماكرون في الحلقة "بملابسها الخاصة"، إذ لم يقدّم القائمون على المسلسل "أي توجيهات خاصة لها بشأن الملابس"، بحسب المجلة، في معلومات أكدتها نتفليكس لوكالة فرانس برس.
وتطرح الشبكة العملاقة في مجال البث التدفقي الخميس الدفعة الثانية من حلقات الموسم الرابع من المسلسل الشهير.
وقالت بطلة "إميلي إن باريس" ليلي كولينز في تصريحات لمجلة "إيل"، إن "فكرة الظهور القصير خطرت في بالنا عندما التقيتُها مع دارين ستار (مبتكر المسلسل) في قصر الإليزيه في كانون الأول 2022".
وأضافت "إنها من المعجبين بشدة بالمسلسل، وقد أخذت استحضار شخصيتها في الموسم الأول بكثير من الفكاهة. هذا المشهد من الموسم الرابع بمثابة تحية لها، وكان التصوير معها متعة وشرفا وسعادة حقيقية".
ولفتت كولينز إلى أن بريجيت ماكرون أظهرت "موهبة" تمثيلية في أدائها خلال المسلسل.
منذ طرح موسمه الأول عام 2020، يستقطب "إميلي إن باريس" أعدادا كبيرة من المشاهدين ويثير اهتماما قويا، وسط انقسام في الآراء بين المتابعين حيال العمل.
وتعرّض المسلسل لانتقادات خصوصا في بداياته في فرنسا، بسبب ما اعتُبر تكريسا لصور نمطية عن مدينة النور وصعوبات الحياة فيها، أو لتظهيره العاصمة الفرنسية برومانسية مفرطة من دون عرض الواقع من جوانبه المختلفة.
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