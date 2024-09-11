كادت أن تفقد حياتها ... ما حصل مع هذه المرأة صادم والسبب: قضيب معدني؟!

تعرضت امرأة في الهند تبلغ من العمر 65 عاماً للطعن بقضيب معدني بعد سقوطها فوقه في مرعى حيث كانت ترعى أبقارها.

وكشف تقرير المرأة الطبي أن القضيب دخل من خلال مستقيمها وثقبه، وامتد إلى المساحة الموجودة خلف الصفاق، وهي البطانة التي تغطي أعضاء البطن من دون إتلاف الأوعية الدموية والأعضاء.

واحتاجت المرأة لاحقاً إلى مضادات حيوية وحقنة ضد الكزاز للوقاية من العدوى وخضعت لعملية جراحية استغرقت ساعتين لإزالة القضيب عن طريق إخراجه منها عبر المستقيم.

وأخذ أحد الجيران المرأة إلى مركز صحي محلي حيث طلب الطبيب المعالج على الفور سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى مجهز بشكل أفضل.

وشعرت المرأة بالغثيان وآلام البطن ولم تتمكن من المشي بعد العملية، إلا أنها استعادت عافيتها بعد 10 أيام وتمكنت من العودة إلى المنزل بصحة جيدة نسبياً.

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