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في اليابان... اصطياد أول حوت زعنفي بعد نصف قرن لأغراض تجارية

منوعات
2024-09-11 | 11:35
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في اليابان... اصطياد أول حوت زعنفي بعد نصف قرن لأغراض تجارية
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في اليابان... اصطياد أول حوت زعنفي بعد نصف قرن لأغراض تجارية

في اليابان... اصطياد أول حوت زعنفي بعد نصف قرن لأغراض تجارية

نشرت الشركة الرئيسية لصيد الحيتان في اليابان صورا الأربعاء لأول حوت زعنفي يتم اصطياده لأغراض تجارية في المجال البحري الياباني منذ نحو 50 عاما.

ويُعَدّ الحوت الزعنفي ثاني أكبر حيوان في العالم بعد الحوت الأزرق، وتندرج اليابان مع النروج وايسلندا ضمن قائمة الدول التي تجيز صيد الحيتان لأغراض تجارية المثير للجدل، وهي أضافت الحوت الزعنفي هذه السنة إلى قائمة الفرائس التي يمكن اصطيادها والتي تشمل أصلا حيتان المنك وبرايد وساي.

وتُظهر اللقطات التي تلقّتها وكالة فرانس برس الحوت النافق أثناء رفعه على "السفينة الأم" الجديدة لصيد الحيتان في اليابان، بينما يقف موظفون إلى جانب الجيفة أمام الكاميرا ويتأهبون لتقطيعها بسكاكين كبيرة.

وأوضح الناطق باسم شركة "كيودو سينباكو" لصيد الحيتان ماسوو إيدي أنها "أول عملية صيد للحيتان الزعنفية منذ العام 1976 في إطار صيد الحيتان التجارية الياباني".

وشرح لوكالة فرانس برس أن الحوت الذكر الذي اصطادته سفن أصغر في الأول من آب قبالة سواحل اليابان، يبلغ طوله 19,61 مترا ويزن 55 طنا على الأقل.

وتولى طاقم سفينة "كانجي مارو" التي أُطلِقت في أيار تقطيع الجيفة ثم تجميدها وتخزين اللحوم على متنها ويصنّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الحيتان ذات الزعانف ضمن الأنواع "المعرّضة للخطر".

وتم اصطياد أربعة حيتان زعنفية أخرى منذ اصطياد الأول، وأتيح تذوّق لحم الحوت الزعنفي في مدينة سابورو الشمالية الأسبوع الفائت، وقال تاجر جملة لوسائل الإعلام المحلية إنه "لذيذ وعديم الرائحة".

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