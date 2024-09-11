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استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!

منوعات
2024-09-11 | 14:00
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استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!
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استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!

استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!

واجهت امرأة عقوبة قاسية بعد أن سرقت أكثر من مئتي ألف جنيه إسترليني من والدتها التي تعاني من مرض الزهايمر، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، سرقت لوانا دوغرتي مدخرات والدتها المسنة مارغريت تريمر وتم القبض عليها بعد أن أنفقت آلاف الدولارات من أجل تحقيق الرفاهية لكلبيها.

وكانت لوانا قد حصلت بالفعل على حصة قدرها 125 ألف جنيه إسترليني من ثروة والدتها، كما أنها قامت ببيع منزل الأسرة الذي بلغت قيمته 370 ألف جنيه إسترليني.

وقامت لوانا بوضع والدتها في بيت للرعاية بعد أن ظهرت عليها أعراض مرض الزهايمر، لكنها لم تكتفِ بذلك واستغلّت الحالة العقلية لوالدتها، فقامت بتحميل تطبيق مصرفي على هاتفها لاختراق حساب والدتها، واستطاعت الحصول على مبالغ كبيرة بشكل غير قانوني.

ولم يتبقَّ في حساب السيدة المسنة سوى 10 آلاف جنيه إسترليني بحلول الوقت الذي تم فيه اكتشاف السرقات.

وفي بيان للشرطة، قالت شقيقة دوغرتي ساندرا كلايتون إن السيدة تريمر، التي تبلغ من العمر 80 عامًا، كانت "قلقة وغاضبة" عندما أُبلغت بما قامت به ابنتها.

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