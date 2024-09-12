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سار على خطى العظماء... وفاة لاعب كمال الأجسام "الأكثر وحشية في العالم" وهذه قصته!

منوعات
2024-09-12 | 09:00
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سار على خطى العظماء... وفاة لاعب كمال الأجسام &quot;الأكثر وحشية في العالم&quot; وهذه قصته!
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سار على خطى العظماء... وفاة لاعب كمال الأجسام "الأكثر وحشية في العالم" وهذه قصته!

سار على خطى العظماء... وفاة لاعب كمال الأجسام "الأكثر وحشية في العالم" وهذه قصته!

توفي رجل بيلاروسي يُطلق عليه لقب "لاعب كمال الأجسام الأكثر وحشية في العالم" بسبب نوبة قلبية عن عمر يناهز 36 عامًا فقط.

وأُصيب إيليا "جوليم" يفيمشيك الذي يعرف باسم "الوحش" بنوبة قلبية في منزله في 6 أيلول بينما كانت زوجته آنا تقوم بالضغط على صدره أثناء انتظارها سيارة الإسعاف.

وقالت آنا لوسائل الإعلام بعد نقل زوجها إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر: "صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا".

وتابعت: "بدأ قلبه ينبض مرة أخرى لمدة يومين، لكن الطبيب أبلغني بأن دماغه قد مات".

كما قالت زوجته بعد وفاته في 11 أيلول: "أشكر الجميع على تعازيهم، إنه لمن دواعي سروري أن أدرك أنني لم أترك وحدي في هذا العالم، وقد قدم لي الكثير من الأشخاص المساعدة والدعم".

وبدأ إيليا رحلته في عالم كمال الأجسام خلال فترة المراهقة بسبب رغبته في السير على خطى العظماء مثل أرنولد شوارزنيجر.

وقال إيليا في مقابلة صحفية له قبل وفاته: "مهمتي هي غرس أخلاقيات العمل في الناس حتى يتمكنوا من التغلب على مخاوفهم بينما يتصرفون بثقة من أجل تحسين أنفسهم ومن حولهم".

المصدر
 

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