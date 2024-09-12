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بعد سرقتها من فندق كندي... صورة تشرشل "المفقودة" تعود إلى الواجهة مجدداً: ما القصة؟

منوعات
2024-09-12 | 10:35
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بعد سرقتها من فندق كندي... صورة تشرشل &quot;المفقودة&quot; تعود إلى الواجهة مجدداً: ما القصة؟
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بعد سرقتها من فندق كندي... صورة تشرشل "المفقودة" تعود إلى الواجهة مجدداً: ما القصة؟

بعد سرقتها من فندق كندي... صورة تشرشل "المفقودة" تعود إلى الواجهة مجدداً: ما القصة؟

أعلنت السلطات الكندية يوم أمس الأربعاء العثور على صورة فوتوغرافية شهيرة للزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل كانت قد سُرقت من فندق فخم في أوتاوا، وفق وكالة "فرانس برس".

وكان المصوّر الكندي من أصل أرمني يوسف كارش أهدى الصورة قبل وفاته إلى فندق "فيرمونت شاتو لورييه" في أوتاوا، وتقدّر قيمتها بمئة ألف دولار أميركي.

والتقطت هذه الصورة، وهي واحدة من أكثر صور تشرشل شهرة وتظهر على الأوراق النقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية، بعدما ألقى المسؤول البريطاني كلمة أمام البرلمان الكندي عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي آب 2022، أخطَرَ موظفو الفندق الشرطة بأن نسخة مقلّدة عُلِّقت بدلاً من الصورة الأصلية في قاعة للمطالعة قرب الردهة الرئيسية.

وأفادت شرطة أوتاوا بعد عامين من السرقة، أنها حددت هوية الجاني، وهو رجل يبلغ في الثالثة والأربعين يعيش على بعد 370 كيلومترا غرب أوتاوا، مشيرة إلى أنها عثرت على الصورة المسروقة في إيطاليا، على بعد آلاف الكيلومترات من الفندق.

وأوضحت الشرطة الأربعاء أن "اللوحة بيعت بواسطة دار مزادات في لندن إلى مشترٍ في مدينة جنوى الإيطالية"، مؤكدة أن الطرفين "لم يكونا على علم بأن اللوحة مسروقة".

وأوقِف المشتبه به في نيسان الفائت، ووجهت إليه تهم السرقة والتزوير والاتجار بأشياء مسروقة.

وقالت المديرة العامة للفندق جنفييف دوما لوكالة فرانس برس: "نحن سعداء بعودة الصورة الشهيرة التي تحمل عنوان ذي رورينغ لايون The Roaring Lion (اي الأسد الزائر+ إلى مكانها الصحيح في فندق فيرمونت شاتو لورييه".

وأضافت: "هذه الصورة ليست مجرد عمل فني لا يمكن تعويضه، ولكنها أيضا جزء مهم من تاريخ فندقنا".

ويُتوقع إعادة الصورة خلال الأسابيع المقبلة إلى الفندق الذي يعتزم عرضه مرة أخرى لنزلائه وعامة الناس.
 

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