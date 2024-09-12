أخرجوه من رحمها وأعادوه مرة أخرى... امرأة تروي قصتها المذهلة: هكذا أنجبت طفلها مرتين!

روت أم من مقاطعة كينت في بريطانيا قصة ولادتها المذهلة وذلك بعدما أنجبت ابنها مرتين.

وكشفت ليزا كوفي أن ابنها لوكا أصيب بعيب خلقي في وقت مبكر من حملها وهو السنسنة المشقوقة التي أصابته بتشوه في العمود الفقري والحبل الشوكي.

وقرر الأطباء إزالة لوكا من رحم والدته أثناء حملها في الشهر السادس لإجراء عملية جراحية لإصلاح التشوه الذي أصيب به قبل إعادته إلى رحمها في الأسبوع 38.

وتمكنت كوفي من إحضار طفلها إلى المنزل بعد مكوثه 8 أيام في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وقال الأطباء للعائلة إن لوكا لن يتمكن من المشي إلا أنه أحرز بعض التقدم خلال جلسات العلاج الفيزيائي.

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