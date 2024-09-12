موجودة على لوح بابلي... رموز "أقدم خريطة في العالم" تكشف قصة مذهلة!

كشفت رموز أقدم خريطة في العالم الموجودة على لوح بابلي من الطين عن قصة مدهشة ومألوفة وذلك وفق مقطع فيديو نشره المتحف البريطاني.

وأظهر اللوح المسماري الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد خريطة جوية لبلاد ما بين النهرين، العراق الحديث تقريبًا.

وعثر المتحف البريطاني على هذه القطعة الأثرية عام 1882 في الشرق الأوسط قبل عثور أمناء المتحف مؤخراً على جزء مفقود منها وقاموا بنسخ الخط المسماري الخاص بها.

ويحتوي اللوح على فقرات عدة من الكتابة المسمارية على ظهره بالإضافة إلى رسم تخطيطي يصف خلق الأرض وما يعتقد أنه يوجد خارجها.

وأظهرت الخريطة بلاد ما بين النهرين محاطة بحلقة مزدوجة أطلق عليها الكاتب القديم اسم "النهر المرير"، وهو النهر الذي شكل الحدود حول العالم المعروف للبابليين.

وقال أمين المتحف البريطاني وخبير الكتابة المسمارية الدكتور إيرفينغ فينكل في الفيديو: "لقد لخصت في هذا المخطط الدائري، العالم المعروف بأكمله الذي عاش فيه الناس وازدهروا وماتوا ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من ذلك في هذه الخريطة".

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