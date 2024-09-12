الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شوارع الذلّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في لندن... معرض استعادي كبير يخلّد ذكرى فان غوخ ويظهر موهبته المميزة!
منوعات
2024-09-12 | 13:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في لندن... معرض استعادي كبير يخلّد ذكرى فان غوخ ويظهر موهبته المميزة!
في لندن... معرض استعادي كبير يخلّد ذكرى فان غوخ ويظهر موهبته المميزة!
يخصص متحف "ناشونال غاليري" في لندن معرضا استعاديا كبيرا لأعمال فنسنت فان غوخ، يتضمن 3 من أهم لوحات الرسام الهولندي والتي صممت على شكل سلسلة ثلاثية مترابطة لكنها لم يسبق أن عرضت معا.
يركز المعرض الذي يحمل عنوان "فان غوخ: شعراء وعشاق" على أعمال الرسام بين شباط 1888 وأيار 1890، وهما السنتان اللتان أمضاهما في آرل ايه سان ريمي دو بروفانس في جنوب فرنسا.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال المنسق المشارك للمعرض كريستوفر ريوبيل، إنّ "فن فان غوخ اتخذ نطاقا جديدا وإبداعا جديدا" خلال هذه الإقامة، ملاحظا أنه "أصبح أكثر جرأة في أسلوبه بالرسم، مع حريات وإيقاعات جديدة تظهر" في أعماله.
ويجمع المعرض نحو خمسين لوحة ورسما، تُظهر موهبة فان غوخ في إثارة المشاعر بفضل تلاعبه الدقيق والمكثف بالألوان.
وعدد كبير من هذه الأعمال عبارة عن روائع فنية مشهورة أصلا بينها مثلا "ليلة النجوم"، لم يسبق أن سُحب بعضها قط من المجموعات الخاصة أو المتاحف التي ينتمي إليها.
وفي إحدى الغرف ذات الجدران الصفراء تُعرض ثلاث لوحات بارزة: لوحتان من "عباد الشمس"، إحداهما يملكها المعرض الوطني منذ عام 1924، والأخرى معارة خصيصا من متحف واشنطن، بالإضافة إلى لوحة "التهويدة" التي تمثل امرأة تجلس على كرسي.
وقال كريستوفر ريوبيل "كان في بداية عام 1889، قد رسم خمس أو ست من لوحاته التي تصور عباد الشمس في مشغله الخاص، وكان يتساءل كيف يريد أن يعرضها. وطرأت هذه الفكرة المذهلة"، مضيفا انّ نية الرسام كانت في ابتكار ديكور "يكون مريحا"، وهو ما فسّره في إحدى رسائله الكثيرة الموجهة إلى شقيقه تيو.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها عرض الأعمال معا، مع احترام مشروع فان غوخ حرفيا.
ويسلط المعرض الضوء على "مدى استخدام فان غوخ لموضوعات متكررة" في أعماله، مثل الفلاح أو الشاعر أو المرأة غير الظاهرة، مع الرغبة في تخيّل "نماذج أصلية"، بحسب المفوضة المشاركة كورنيليا هومبورغ.
ورأت أنّها "كانت فرصة لترك بصمته"، مؤكدة أن المعرض يرمي إلى "احترام الطموح الفني" لفان غوخ.
من الواضح أن الطبيعة والمناظر الطبيعية في جنوب فرنسا تظهر في أعمال الرسام وتشكل مصادر متعددة الاختلافات، كوسائل كثيرة لإثارة مشاعر مختلفة لدى من ينظر إليها.
ويتجلى ذلك من خلال سلسلة أعمال عن أشجار الزيتون، وأخرى عن الجبال المحيطة بسان ريمي دو بروفانس، أو حدائق تابعة لمؤسسة متخصصة بالأمراض النفسية في المدينة نفسها، حيث أقام فان غوخ لأشهر عدة.
ويقول كريستوفر ريوبيل "لم يكن شخصا معذّبا ويعاني فحسب. بل كان متعلّقا جدا بجمال الطبيعة وأصدقائه وعائلته، وبتحقيق مسيرة ناجحة كفنان ريادي".
آخر الأخبار
منوعات
لندن...
استعادي
يخلّد
ويظهر
موهبته
المميزة!
التالي
سار على خطى العظماء... وفاة لاعب كمال الأجسام "الأكثر وحشية في العالم" وهذه قصته!
استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-02
متحف في لندن ينظّم معرضاً لدمى باربي... وهذا هو الهدف منه
منوعات
2024-07-02
متحف في لندن ينظّم معرضاً لدمى باربي... وهذا هو الهدف منه
0
موضة وجمال
2024-06-21
معرض مميز لناعومي كامبل في لندن احتفالاً بإنجازاتها في عالم الموضة
موضة وجمال
2024-06-21
معرض مميز لناعومي كامبل في لندن احتفالاً بإنجازاتها في عالم الموضة
0
أخبار دولية
03:58
بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول
أخبار دولية
03:58
بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول
0
أخبار دولية
2024-09-11
وزير الخارجية البريطاني: لندن ستسلم "مئات" الصواريخ لأوكرانيا هذا العام
أخبار دولية
2024-09-11
وزير الخارجية البريطاني: لندن ستسلم "مئات" الصواريخ لأوكرانيا هذا العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:10
خنقها وطحن بقاياها في الخلاط... مشتركة في مسابقة ملكة جمال سويسرا تواجه نهاية مأساوية وهوية الفاعل صادمة!
منوعات
15:10
خنقها وطحن بقاياها في الخلاط... مشتركة في مسابقة ملكة جمال سويسرا تواجه نهاية مأساوية وهوية الفاعل صادمة!
0
منوعات
12:00
موجودة على لوح بابلي... رموز "أقدم خريطة في العالم" تكشف قصة مذهلة!
منوعات
12:00
موجودة على لوح بابلي... رموز "أقدم خريطة في العالم" تكشف قصة مذهلة!
0
منوعات
11:05
أخرجوه من رحمها وأعادوه مرة أخرى... امرأة تروي قصتها المذهلة: هكذا أنجبت طفلها مرتين!
منوعات
11:05
أخرجوه من رحمها وأعادوه مرة أخرى... امرأة تروي قصتها المذهلة: هكذا أنجبت طفلها مرتين!
0
منوعات
10:35
بعد سرقتها من فندق كندي... صورة تشرشل "المفقودة" تعود إلى الواجهة مجدداً: ما القصة؟
منوعات
10:35
بعد سرقتها من فندق كندي... صورة تشرشل "المفقودة" تعود إلى الواجهة مجدداً: ما القصة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-11
مقدمة النشرة المسائية 11-9-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-11
مقدمة النشرة المسائية 11-9-2024
0
منوعات
09:51
استدرجته للزواج وحصلت على ثروته... ما فعلته هذه السيدة بزوجها "المليونير" صادم وهذا كان مصيرها!
منوعات
09:51
استدرجته للزواج وحصلت على ثروته... ما فعلته هذه السيدة بزوجها "المليونير" صادم وهذا كان مصيرها!
0
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:16
ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس
أخبار لبنان
17:16
ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
17:13
الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل
أخبار لبنان
17:13
الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل
0
أخبار لبنان
17:09
خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران
أخبار لبنان
17:09
خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران
0
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في عاليه… تكريم لأبو ملحم و أم ملحم يعيد قيمهما إلى الحياة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في عاليه… تكريم لأبو ملحم و أم ملحم يعيد قيمهما إلى الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:12
خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين السعودية والصين... عصر جديد من التعاون الاستراتيجي الشامل
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين السعودية والصين... عصر جديد من التعاون الاستراتيجي الشامل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بعد أن عُبّد بالألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية... خط يربط شلامجة بالبصرة بسكة حديدية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بعد أن عُبّد بالألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية... خط يربط شلامجة بالبصرة بسكة حديدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللمسات الأخيرة لفريق الرياضي في سنغافورة تمهيدا لانطلاق مباراته القارية يوم الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللمسات الأخيرة لفريق الرياضي في سنغافورة تمهيدا لانطلاق مباراته القارية يوم الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
2
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نصبة جديدة في سن الفيل... أكثر من أربعين عائلة أكلت الضرب والغلة عشرات الآلاف من الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نصبة جديدة في سن الفيل... أكثر من أربعين عائلة أكلت الضرب والغلة عشرات الآلاف من الدولارات
3
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
4
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
5
خبر عاجل
10:06
انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78
خبر عاجل
10:06
انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78
6
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
7
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
8
خبر عاجل
07:49
ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2
خبر عاجل
07:49
ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More