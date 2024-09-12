خنقها وطحن بقاياها في الخلاط... مشتركة في مسابقة ملكة جمال سويسرا تواجه نهاية مأساوية وهوية الفاعل صادمة!

تعرضت مشتركة سابقة في مسابقة ملكة جمال سويسرا عام 2007، والتي تأهلت إلى مرحلة النهائيات، للخنق حتى الموت بالإضافة إلى تقطيع أوصالها وطحن بقاياها في الخلاط اليدوي على يد زوجها.وعثرت الشرطة السويسرية على كريستينا جوكسيموفيتش، 38 عاما، مقتولة في منزلها في شهر شباط الفائت في بينينجن، بالقرب من مدينة بازل في سويسرا.واحتجزت الشرطة زوجها الذي يبلغ من العمر 41 عاماً بعد اعترافه بارتكاب الجريمة ورفض المحكمة إطلاق سراحه.وقال زوج العارضة المعروف باسم "توماس" إنه قتل زوجته في شهر آذار لحماية نفسه بعد أن هاجمته في السابق بالسكين.وحدد الخبراء سبب وفاة كريستينا على أنه الخنق بعد عدم وجود أي دليل على الدفاع عن النفس، وأضافوا أن الجاني قام بتقطيع جثة الضحية باستخدام منشار وسكين ومقصات مخصصة للحدائق قبل طحن بقاياها بالخلاط اليدوي وتذويبها في محلول كيميائي.وأخبر توماس المحققين أنه وجد زوجته ميتة وقام بتقطيع جثتها في غرفة الغسيل.وقال ممثلو الادعاء في تحديث يوم الأربعاء الفائت إن توماس أظهر "مستوى عالٍ من الطاقة الإجرامية، ونقص التعاطف والدم البارد بعد قتل زوجته" ومحاولة التستر على الأمر.وكشف ممثلو الادعاء أيضًا أنه خنق زوجته من قبل بعدما زعم أحد الأشخاص أنه أمسك ذات مرة بزوجته من رقبتها وضرب رأسها بالحائط.