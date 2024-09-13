في أوهايو... ما فعلته هذه المرأة لم يكن متوقعاً : دهست قطة وما حصل لاحقاً صادم!

نشرت الشرطة في ولاية أوهايو الأميركية لقطات أظهرت امرأة زُعم أنها دهست قطة قبل أن تأكلها.وعثرت الشرطة على أليكسيس فيريل مع فرو على شفتيها بعدما تلطخت يديها بالدماء.وواجه ضباط الشرطة فيريل وأمروها بوضع يديها خلف ظهرها إلا أنها لم تقدم أي إجابة لدى سؤالها عن عنوانها.وطلب أحد الضباط من فيريل الابتسام له وسألها: "هل أكلت القطة؟"، فأجابته بصوت خافت: "لا أعلم".