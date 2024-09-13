بعد رحيل والدها... رنيم بو خزام في أول صورة مع طفلتها الجديدة: وكلمات مؤثرة لعائلتها (صورة)

شاركت الإعلامية رنيم بو خزام أول صورة لها مع طفلتها الجديدة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تواجدها في ولاية ميشيغان الأميركية. في هذه الصورة، عبّرت رنيم عن مشاعرها العميقة تجاه عائلتها بكلمات مؤثرة.

وقالت: "قلبي بات يحتوي على ثلاثة مفاتيح ثمينة: ربيع، رافي، وصغيرتنا ياسما، التي جاءت إلى الحياة قبل الموعد المتوقع بكثير. كأنها شعرت بالفرح الذي ستجلبه إلى بيتنا".

وأضافت: "لقد كانت ياسما بمثابة النور الذي ساعدني على التئام جراح فقدان والدي. أتمنى لو كان بوسعه رؤيتها، حتى لو كان ذلك لمجرد التقاط صورة واحدة معها".

يُذكر أن رنيم بو خزام تزوجت من زوجها ربيع أبو علوان في تموز 2022، ولديهما طفلان، رافي وياسما.