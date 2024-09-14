قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!

"سلوكه غير طبيعي وآخر ضحاياه فتاة صغيرة"... نسر يثير الرعب في النرويج وهذا مصيره

"سلوكه غير طبيعي وآخر ضحاياه فتاة صغيرة"... نسر يثير الرعب في النرويج وهذا مصيره

"أفضل بيتزا في العالم" ليست في إيطاليا هذا العام... أي مدينة فازت بهذا اللقب؟