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قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!

منوعات
2024-09-14 | 06:38
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قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!
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قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!

أبلغت محكمة زوجين برازيليين أنهما لا يستطيعان تسمية مولودهما الجديد على اسم ملك قديم بسبب مخاوف من تعرض الطفل للتنمر.

وفي التفاصيل، خطط دانيلو بريمولا وزوجته كاتارينا بريمولا، من بيلو هوريزونتي، لتسمية ابنهما Piyé على اسم أول فرعون مصري داكن البشرة. 

لكن السلطات اعتقدت أن الطفل سيتعرض للتنمر في المستقبل، حيث أن نطق الاسم يشبه كلمة برتغالية تعني خطوة رقص الباليه، ويتم كتابة الاسم بشكل مختلف باللغة البرتغالية، وعلى الورق يقرأ "Piié".

ومنعت محكمة العدل في ولاية ميناس غيرايس في البداية الوالدين من تسجيل الاسم، قبل أن يتراجع القاضي يوم الجمعة عن القرار، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

واستقبل الزوجان طفلهما الأول في 31 آب، لكنهما اختارا بالفعل الاسم تكريما للملك الكوشي ومؤسس الأسرة الخامسة والعشرين في مصر.

وقررا الاسم بعد الاستماع إلى الأغنية الرئيسية لاحتفالات كرنفال 2023 أثناء العمل على تصميم الرقصات في مدرسة Acadêmicos de Venda Nova Samba.

وقال دانيلو بريمولا: "كانت هناك كلمة تتحدث عن الفرعون الأسود... بدأنا البحث عن الأمر ووجدنا قصة Piyé ، الذي كان محاربًا نوبيًا حارب مصر واحتلها وأصبح أول فرعون أسود".

لقد اختاررا تسمية ابنهما تكريما لـ Piyé بسبب أهمية الحفاظ على الارتباط بأصولهما الأفريقية.

وقال دانيلو بريمولا: "إن استعادة الأسماء الأفريقية هي وسيلة قوية لإعطاء رواية جديدة لتاريخ السود... لدينا الحق في تعليم أطفالنا بهذه القوة وهذه الثقافة وبطريقة يكون لهم فيها تمثيل باسمهم."

ووقفت محكمة العدل في ولاية ميناس غيرايس في البداية إلى جانب مكتب التسجيل في بيلو هوريزونتي، فحظرت التسمية لأنها لا تستطيع "تسجيل الأسماء الأولى التي يمكن أن تعرض حامليها للسخرية".

وقالت المحكمة في حكمها إن نطق اسم الفرعون يشبه الكلمة البرتغالية "plié"، وهي خطوة رقص باليه.

وأكد دانيلو بريمولا أن "نحن نعلم أنه لا يمكن مكافحة التنمر عن طريق حظره، ولا يمكن مكافحته عن طريق القمع... ويمكن مكافحة التنمر من خلال الدراسة والعمل على جهل المجتمع ككل."

والمعركة القانونية أخرت حصول الطفل على اللقاحات المطلوبة. 

لقد تأخر أيضًا عن الفحص الذي يتم إجراؤه عندما يبلغ عمر المولود الجديد حوالي خمسة أيام للكشف عن حالات نادرة ولكنها خطيرة.

وكان من المقرر أصلاً أن تدخل كاميلا بريمولا المخاض في 19 أيلول.

وقال دانيلو بريمولا إنها أجهضت في عام 2020 واكتشفت في وقت سابق من هذا العام أنها كانت تتوقع الطفل الأول للزوجين.

وأضاف: "كان الأمر مبهجًا. لقد تم التخطيط لذلك بالفعل، لقد كان هذا شيئًا أردناه... وفي تلك الأثناء علمنا بقصة الفرعون الذي كان قائدا أسود عظيما".
 

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