تتسوق أثناء نومها وتنفق المال... امرأة تعاني من حالة مرضية نادرة وهذه قصتها المثيرة!

كشفت امرأة بريطانية معاناتها من حالة مرضية نادرة وذلك بعدما أنفقت 8000 دولار على التسوق أثناء نومها.

وقالت إليسا دالتون إنها تعاني من اضطرابات في النوم منذ طفولتها إلا أن حالتها بدأت تتفاقم بعدما بدأت تقوم بتصرفات غريبة أثناء نومها.

وتلقت إليسا مرّة طرداً من موقع "eBay" يحتوي على نظارات شمسية باللون الذهبي، فقامت بالدخول إلى حسابها ووجدت أنها اشترتها فعلاً في منتصف الليل.

ولفتت إليسا إلى أنها قامت بشراء 6 أشياء أخرى أثناء نومها بين عامي 2015 و2019 قبل ظهور عادة التسوق أثناء النوم لديها في عام 2019.

واستمرت حالة إليسا بالتفاقم حتى أواخر عام 2019 حين شخّص الأطباء إصابتها باضطراب النوم.

ووجدت إليسا في أواخر عام 2020 رسالة من دار شانيل في بريدها الالكتروني تشكرها على طلبها، الأمر الذي تسبب بدخول زوجها في نوبة غضب قبل معرفتها بأن الطلب يحتوي فقط على مناديل إزالة المكياج القطنية التي تحمل شعار الدار.

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