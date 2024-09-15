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"تحب الأكل والنوم وشخصيتها رائعة للغاية"... وفاة أكبر قطة معمرة في العالم!

منوعات
2024-09-15 | 12:23
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"تحب الأكل والنوم وشخصيتها رائعة للغاية"... وفاة أكبر قطة معمرة في العالم!

"تحب الأكل والنوم وشخصيتها رائعة للغاية"... وفاة أكبر قطة معمرة في العالم!

توفيت قطة تُدعى روزي والتي تحمل لقب أكبر قطة معمرة في العالم عن عمر يناهز 33 عاماً.

وتوفيت روزي في مدخل منزلها في نورويتش، نورفولك بالمملكة المتحدة هذا الأسبوع مع مالكتها ليلى بريسيت، 73 عامًا، بجانبها.

وبلغت روزي عامها الـ33 في الأول من حزيران الفائت وكانت تحب الأكل والنوم بحسب ما قالت ليلى التي حزنت بعد وفاتها.

وأضافت ليلى: "شخصيتها رائعة للغاية وكانت تحب النوم إلى جانب النافذة طوال اليوم وسأفتقدها كثيراً".

المصدر
 

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