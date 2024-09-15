ما حصل مع هذا الطفل صادم: ذهب للتنزه مع والدته ثم حلّت الكارثة!

سحب ثعلب نهري طفلاً من الرصيف إلى الماء في واشنطن بالولايات المتحدة بينما كان يتنزه مع والدته.وفي التفاصيل، قاومت الأم بشجاعة لإخراج طفلها من الماء بمجرد عودته إلى السطح إلا أن الثعلب قام بعض الطفل في ذراعه.وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن إن الطفل الذي لم يتم الكشف عن هويته يعاني من خدوش في أعلى الرأس والوجه والساقين.