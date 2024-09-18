تسريحة شعر أدّت إلى فاجعة... هذا ما فعله أب عربي بابنه

في حادثة مروّعة بإحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ في مصر، أقدم أب مصري على قتل ابنه بطريقة مروعة.

اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته بأن حلاقة شعر ابنه لم تنل إعجابه، مما دفعه للاعتداء عليه بالضرب. هذا الاعتداء أسفر عن إصابات خطيرة أودت بحياة الطفل لاحقًا.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق بمركز شرطة سيدي سالم. وقد صدر قرار بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما صُرح بدفن جثمان الطفل الضحية.

وتتكرر في مصر حوادث القتل العائلية التي تنقلها وسائل الإعلام بشكل مستمر، مما يسلط الضوء على ظاهرة العنف الأسري التي أصبحت ملفتة للنظر في المجتمع المصري.