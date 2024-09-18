الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد انتهاء علاجها من السرطان... كيت ميدلتون تعود إلى مهامها الملكية
منوعات
2024-09-18 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد انتهاء علاجها من السرطان... كيت ميدلتون تعود إلى مهامها الملكية
بعد انتهاء علاجها من السرطان... كيت ميدلتون تعود إلى مهامها الملكية
عادت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، إلى مهامها الملكية بعد إعلانها انتهاء رحلتها مع العلاج الكيميائي.
وبحسب السجل الرسمي لأنشطة العائلة الملكية، التقت أميرة ويلز بأعضاء فريق مركز الطفولة المبكرة بالإضافة إلى الموظفين في قصر كنسينغتون في قلعة وندسور بشأن المشروع الخاص بها.
وتأتي هذه العودة بعدما نشرت أميرة ويلز مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل أعلنت فيه عن انتهاء علاجها من مرض السرطان في 9 أيلول الفائت.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
انتهاء
علاجها
السرطان...
ميدلتون
مهامها
الملكية
التالي
تسريحة شعر أدّت إلى فاجعة... هذا ما فعله أب عربي بابنه
اليابان تحطّم رقما قياسيا جديدا... أكثر من 95 ألف معمر غالبيتهم من النساء!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-11
بعد إعلانها عن نهاية علاجها الكيميائي... هكذا أعادت الأميرة كيت تحديد قواعد التواصل الملكية!
منوعات
2024-09-11
بعد إعلانها عن نهاية علاجها الكيميائي... هكذا أعادت الأميرة كيت تحديد قواعد التواصل الملكية!
0
صحة وتغذية
2024-09-17
علاجات واعدة وتقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي تعزز الآمال في مكافحة السرطان
صحة وتغذية
2024-09-17
علاجات واعدة وتقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي تعزز الآمال في مكافحة السرطان
0
أخبار دولية
2024-09-16
الانتهاء من عملية قطر ناقلة نفط استهدفها الحوثيون قبالة اليمن
أخبار دولية
2024-09-16
الانتهاء من عملية قطر ناقلة نفط استهدفها الحوثيون قبالة اليمن
0
منوعات
2024-09-15
رغم الخلافات... العائلة الملكية تحتفل بعيد ميلاد الأمير هاري بطريقة مميزة (صورة)
منوعات
2024-09-15
رغم الخلافات... العائلة الملكية تحتفل بعيد ميلاد الأمير هاري بطريقة مميزة (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
حافظوا على الموز لوقت أطول مع هذه الحيلة المميزة!
منوعات
14:30
حافظوا على الموز لوقت أطول مع هذه الحيلة المميزة!
0
منوعات
13:40
حادث مروع في بريطانيا... رجل يواجه نهاية مأساوية والسبب: وجبة برغر؟!
منوعات
13:40
حادث مروع في بريطانيا... رجل يواجه نهاية مأساوية والسبب: وجبة برغر؟!
0
منوعات
12:51
ما حصل مع هذه الطفلة مروّع: خرجت من المنزل من دون علم عائلتها والنتيجة كارثية!
منوعات
12:51
ما حصل مع هذه الطفلة مروّع: خرجت من المنزل من دون علم عائلتها والنتيجة كارثية!
0
منوعات
11:30
عانت من التنمر وتركت عملها... حالة جلدية نادرة غيّرت حياة هذه المرأة: إليكم قصتها المؤثرة!
منوعات
11:30
عانت من التنمر وتركت عملها... حالة جلدية نادرة غيّرت حياة هذه المرأة: إليكم قصتها المؤثرة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
0
آخر الأخبار
2024-07-27
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
آخر الأخبار
2024-07-27
ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024
0
فنّ
2024-09-08
جوزيف عطية يشعل الأجواء خلال حفل تخرج في سوريا... هكذا شارك الطلاب فرحتهم! (فيديو)
فنّ
2024-09-08
جوزيف عطية يشعل الأجواء خلال حفل تخرج في سوريا... هكذا شارك الطلاب فرحتهم! (فيديو)
0
منوعات
2024-08-11
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
منوعات
2024-08-11
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:17
يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء
تقارير نشرة الاخبار
15:17
يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
15:15
رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات
تقارير نشرة الاخبار
14:57
بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:54
المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:42
استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie
0
أخبار لبنان
13:38
في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي
أخبار لبنان
13:38
في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:36
القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود
أخبار لبنان
13:36
القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:06
معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع
خبر عاجل
10:06
معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع
2
خبر عاجل
10:32
مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا
خبر عاجل
10:32
مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا
3
خبر عاجل
06:13
وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية
خبر عاجل
06:13
وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية
4
خبر عاجل
13:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا
خبر عاجل
13:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا
5
خبر عاجل
10:11
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية
خبر عاجل
10:11
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية
6
خبر عاجل
11:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة
خبر عاجل
11:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة
7
أخبار لبنان
10:19
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم
أخبار لبنان
10:19
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم
8
خبر عاجل
11:02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة
خبر عاجل
11:02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More