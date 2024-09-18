بعد انتهاء علاجها من السرطان... كيت ميدلتون تعود إلى مهامها الملكية

عادت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، إلى مهامها الملكية بعد إعلانها انتهاء رحلتها مع العلاج الكيميائي.وبحسب السجل الرسمي لأنشطة العائلة الملكية، التقت أميرة ويلز بأعضاء فريق مركز الطفولة المبكرة بالإضافة إلى الموظفين في قصر كنسينغتون في قلعة وندسور بشأن المشروع الخاص بها.وتأتي هذه العودة بعدما نشرت أميرة ويلز مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل أعلنت فيه عن انتهاء علاجها من مرض السرطان في 9 أيلول الفائت.